In het noorden van India zijn al drie lichamen geborgen nadat een stuk van een gletsjer is afgebroken. Die breuk veroorzaakte hevige overstromingen. Honderdvijftig mensen zijn nog vermist.

‘We hebben minstens drie lichamen gevonden in de rivierbedding. Volgens de meest recente informatie zijn er 150 vermisten. Er zijn 16 of 17 mensen geblokkeerd in een tunnel’, aldus een woordvoerder van de politie van de staat Uttarakhand.

Het incident vond plaats in de buurt van de regio Joshimath in de Indiase Himalaya. Een stuk gletsjer denderde zondag in de rivier en veroorzaakte een soort vloedgolf. In een dorp in de buurt zijn veel huizen beschadigd en zeker drie bruggen zijn door de woeste stroom weggeslagen. De mensen die in het dal wonen zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken.

Een in aanbouw zijnde stuwdam en energiecentrale zijn volgens ooggetuigen door het wassende water vrijwel weggevaagd. Daar worden veel werknemers vermist. Er werkten ongeveer tweehonderd mensen aan het project.

Het gebied ligt ongeveer 300 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad New Delhi.