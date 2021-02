Moet uw stoep sneeuwvrij zijn?

Moet u vandaag sneeuwruimen? Wie zijn stoep niet sneeuwvrij maakt, riskeert in de meeste gemeenten een boete.

‘Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van voetgangers en fietsers op het voetpad en fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden’, luidt het volgens de meeste politiereglementen. Meestal wordt gevraagd een breedte van een meter tot anderhalve meter vrij te maken.

Voor het sneeuwruimen moest u niet in het holst van de nacht opstaan. Er wordt gekeken naar een ‘redelijk’ periode. Tussen zonsondergang en 19 uur, bijvoorbeeld. Maar ook de tijdspanne wordt vaak in politiereglementen verduidelijkt.

De geruimde sneeuw mag uiteraard niet voor een ander gebouw geveegd worden, of op de openbare weg, waar het verkeer belemmerd kan worden en de rioolopeningen verstopt kunnen geraken. Vaak wordt aangeraden om de sneeuw op de uiterste rand van het voetpad of de berm op te hopen, met openingen om dooiwater doorgang te geven.

Wie in een appartement woont, raadpleegt best het huisreglement of spreekt af met de bewoners.

Wie het nalaat te ruimen voor zijn deur, riskeert een boete tot 350 euro. Als er slachtoffers vallen - als mensen voor uw deur vallen - riskeert u ook nog eens aansprakelijk te worden gesteld.

Bent u - bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen - niet in staat om sneeuw te ruimen? Contacteer dan uw gemeente. Zij kunnen de strooidiensten langs sturen.

De komende dagen gaat het nog stevig vriezen. Op een geruimde stoep kan het daardoor nog glad worden. In dat geval is het ook noodzakelijk het ijs te bestrijden met strooizout, zand, zaagsel of ander ‘ruigmakend’ materiaal.