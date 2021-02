Elise Mertens trekt met zesde WTA-titel naar Australian Open

Elise Mertens (WTA 20) heeft zondag haar zesde WTA-titel veroverd op de Gippsland Trophy (hard/447.620 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. In de finale versloeg ze de Estse Kaia Kanepi (WTA 94) met 6-4 en 6-1. De Belgische nummer 1 kan dinsdag met een goed gevoel beginnen aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

‘Ik ben heel blij met het resultaat, maar ook met de manier waarop’, vertelde Mertens na haar zege tegen Kanepi. ‘Kanepi is een hardhitter. Je moet je schrap zetten bij haar eerste opslag. En haar forehand is beter dan haar backhand. Ik moest goed retourneren, haar zoveel mogelijk ballen laten spelen en zelf aanvallen wanneer dat mogelijk was. En daar ben ik in geslaagd. Ik heb goed geserveerd en heb haar geen punten cadeau gedaan. Dit doet deugd.’

‘Ik ben vooral heel fier op mijn ingesteldheid deze week’, vervolgde Mertens. ‘Ik heb ervoor gevochten, zoals tegen Svitolina (5e op WTA-ranking, in kwartfinale, nvdr.). In die match bleef ik kalm in de supertiebreak. Mijn eerste opslag was ook erg goed, wat me op bepaalde momenten heeft geholpen. Ik heb me goed voorbereid in de winter en doordat ik vanwege mijn schouder niet kon spelen in Abu Dhabi was ik nog meer gemotiveerd. Ik ben echt heel tevreden, zeker aangezien ik vorig jaar mijn twee finales heb verloren (in Praag en Linz, nvdr.).’

Kanepi feliciteerde Mertens met de zege. ‘Je was te sterk voor mij’, zei de Estse. ‘Het is jammer dat ik niet beter kon. Het zal misschien voor de volgende keer zijn.’

Schouder hield het

Op de Australian Open ontmoet Mertens in de eerste ronde de 18-jarige Canadese Leylah Fernandez (WTA 89), in 2019 de winnares van Roland Garros voor junioren. ‘Deze titel is een mooie stimulans en geeft me veel vertrouwen’, aldus Mertens. ‘Bovendien had ik geen last aan mijn schouder. In Abu Dhabi kon ik niet spelen, maar hier was alles in orde. Dat is een goed teken. Ik ken Fernandez niet goed, ik heb nog nooit tegen haar gespeeld. Al weet ik wel dat ze iemand is van wie er veel verwacht wordt. Ze is linkshandig, maar het stoort me niet te spelen tegen linkshandigen.’

Mertens neemt voor de vierde keer deel aan de Australian Open. In 2018 was ze halvefinaliste in Melbourne, vorig jaar bereikte ze de achtste finales. Nu wil Mertens opnieuw minstens de tweede week halen. ‘Deze week was een uitstekende voorbereiding. Nu begint een ander toernooi. Het voordeel is dat we op dezelfde plek en dezelfde ondergrond spelen. Maar we beginnen opnieuw van nul. Een grandslamtoernooi winnen? Andere speelsters van wie dat niet verwacht werd, hebben dat gedaan. Alles is mogelijk in het vrouwentennis. Maar je moet zeven wedstrijden winnen. Daar denk ik nog niet aan, maar ik ga alles geven.’