Nederland beleeft eerste sneeuwstorm in ruim tien jaar

Nederland zit sinds zaterdagavond officieel met een sneeuwstorm opgezadeld. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2010.

Voor een officiële sneeuwstorm moet op een KNMI-station een uurvak lang een gemiddelde wind van tenminste 8 beaufort staan. Deze stormachtige wind dient gepaard te gaan met sneeuwval of driftsneeuw.

De sneeuwval begon zaterdagavond toen een neerslaggebied vanuit het zuidoosten het land binnentrok. Door de botsing van de zachte lucht uit het zuiden en de koude lucht in het noorden ontstond een actief neerslaggebied. Ook zondag sneeuwt het de hele dag en blijft die sneeuwval gepaard gaan met veel wind. Zondagavond neemt de sneeuwval af. In de nacht naar maandag neemt ook de wind drastisch af en volgt een week met koud winterweer. Ook in België, en dan met name in Vlaanderen staan we onder invloed van dezelfde koudegolf.

Zondagochtend werd alvast meegedeeld dat er zeker tot 10 uur geen treinen zullen rijden in heel Nederland. Er zijn te veel storingen.

De laatste hevige sneeuwstorm in Nederland dateert van 1985 toen het op 8 en 9 januari sneeuwde bij een stormachtige wind. De zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm was die van 14 februari 1979. Toen duurde de sneeuwstorm 90 uur en ontstonden sneeuwduinen van 3 tot 6 meter hoogte. Deze eeuw was alleen op 9 januari 2010 sprake van een officiële sneeuwstorm in Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer.