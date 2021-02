Witte zondag in Vlaanderen, mogelijk glad op de weg

Vlaanderen wordt vandaag wakker onder een wit sneeuwtapijt. Het kan ook de rest van de dag sneeuwen. Op de baan kan het gevaarlijk zijn.

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen zondag en zondagnacht. Er geldt code geel voor het hele land, nadat zaterdag nog code oranje van kracht was. De strooidiensten hebben de voorbije nacht 1.700 ton strooizout gebruikt om de wegen vrij te houden. De gewest- en snelwegen liggen er om 7 uur dan ook sneeuwvrij bij, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Er wordt wel gevraagd om niet-essentiële verplaatsingen te vermijden. Het agentschap waarschuwt dat de wegdektemperaturen de komende uren nog zullen dalen, wat in combinatie met de natte weg nog steeds tot gevaarlijke gladde situaties kan leiden. De strooidiensten blijven de situatie opvolgen en rijden uit waar en wanneer nodig.

Nog sneeuw

In Vlaanderen sneeuwt het nog zondag, vooral in het noorden kan 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. In het centrum van het land valt er hier en daar wat sneeuw (1 tot 2 centimeter) met kans op aanvriezende regen. In de Ardennen gaat het regenen, en komen de temperaturen hoger uit dan 0 graden.

Zondagnacht gaat het overal vriezen en hier en daar valt er nog wat sneeuw (1 tot 3 centimeter). In de Ardennen gaat de regen over in sneeuw met kans op aanvriezende regen.

Komende week gaat het stevig vriezen, ook overdag.