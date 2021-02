Weerbericht - Koude week in vooruitzicht

Zondag valt er nog sneeuw in Vlaanderen maar in de loop van de dag wordt het geleidelijk droger vanaf het zuiden. De komende dagen geraakt het kwik nauwelijks boven het vriespunt. Dat meldt het KMI.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met sneeuw in Vlaanderen en aanvankelijk nog wat regen in het zuiden van het land. In het centrum kan er nog wat aanvriezende regen vallen. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droger vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen -2 graden in de Kempen en +5 graden in Lotharingen. De noordoostenwind waait matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig. In het zuiden van het land is de wind eerder zwak tot matig uit een veranderlijke hoek.

Volgende nacht wordt het koud met minima tussen 0 graden in Lotharingen en -6 graden in de Kempen. Er blijft vrij veel bewolking hangen met hier en daar nog wat sneeuw en kans op aanvriezende regen ten zuiden van Samber en Maas. De noordoostenwind waait matig tot soms vrij krachtig aan zee en in het noorden van het land.

Vlaanderen koudst

Maandag wordt een koude bewolkte dag. Af en toe kan er wat lichte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen -1 graad in het zuiden van het land en -5 graden in het noorden. De wind waait overwegend matig uit het noordoosten tot oosten. In het zuidoosten van het land is de wind eerder zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met in het centrum maxima rond -4 graden. Het blijft meestal droog, al kan er voor de middag soms wat lichte sneeuw vallen. Tijdens de namiddag komen er opklaringen.

Woensdag verwachten we brede opklaringen. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -4 graden in het noorden en -3 graden in het zuiden en dit bij een goed voelbare noordoostenwind.

Tijdens de tweede helft van volgende week lijkt een blokkade van hoge druk boven Scandinavië te ontstaan, waardoor het bij ons nog enkele dagen droog en koud blijft. Op donderdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af bij maxima tussen -1 en -4 graden.

Ook vrijdag zet het droge en koude winterweer zich voort met regelmatig brede opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en -5 graden.

Zaterdag lijkt het ook droog en koud te blijven met zonnige perioden. De maxima liggen rond -1 graad in het centrum.