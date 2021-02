Osaka vond het jammer forfait te geven tegen Mertens: ‘Maar was de beste beslissing’

Naomi Osaka (WTA 3) gaf zaterdag in Melbourne meer uitleg bij haar forfait voor de halve finales van de Gippsland Trophy, één van de drie voorbereidingstoernooien op de Australian Open. De 23-jarige Japanse, vorig jaar nog winnares van de US Open, zou bij de laatste vier Elise Mertens (WTA 20) treffen, maar liet verstek gaan met een schouderblessure.

‘Bijna iedereen weet wel dat ik sinds het toernooi van 2018 in Peking lichte problemen heb met mijn schouder’, legde Osaka uit op de persconferentie. ‘De pijn stak weer op na meerdere wedstrijden na elkaar gespeeld te hebben. De Australian Open blijft het hoofddoel en daarom was het de beste beslissing even rust te nemen.’

Osaka won de Australian Open in 2019. Vorig jaar sneuvelde ze in de derde ronde tegen de Amerikaanse tienersensatie Cori Gauff. Maandag begint ze aan de editie van 2021 tegen de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 39), vorig jaar kwartfinaliste.

‘Het feit dat ik maandag al moest spelen, speelde ook mee in mijn beslissing’, ging de Japanse, die getraind wordt door Wim Fissette, verder. ‘Normaal gezien speel ik de week voor een Grand Slam nooit een toernooi. Nu vond ik het wel nodig, om enkele matchen in de benen te hebben. Dat heeft me ook vertrouwen gegeven. Ik denk dat iedereen zo’n beetje met dat tweeslachtig gevoel zit. Maar ik ben blij met de beslissing die ik genomen heb.’

Mertens, die in de finale de Estse Kaia Kanepi (WTA 94) treft, had toch graag tegen Osaka gespeeld. De wedstrijd zou een goede waardemeter geweest zijn voor de komende Australian Open. ‘Het is altijd leuk matchen te spelen’, aldus de Belgische nummer 1. ‘Het was zeker een pluspunt geweest tegen Osaka te spelen. Het is jammer, want ik had kunnen zien waar ik stond met mijn spelniveau. Aan de andere kant is een rustdag voor de finale altijd welkom.’