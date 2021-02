Standard kan in eigen huis niet winnen van OH Leuven

Standard en OH Leuven hebben in een duel waarin beide ploegen op de organisatie focusten 1-1 gelijkgespeeld. Thomas Henry bracht de Leuvenaars met zijn zeventiende treffer van het seizoen op voorsprong, maar Joao Klauss maakte in het slot nog gelijk. Standard is nu vijfde en komt voorlopig net tekort voor Play-off 1. Voor nummer negen OHL geldt hetzelfde maar dan wat betreft de top acht, die recht geeft op Play-off 2.

Standard hoopte OHL meteen pijn te doen waar het op zijn zwakst is: in het eerste kwartier, waarin de Leuvenaars doorgaans een tegendoelpunt slikken. Klauss kreeg al na vijf minuten een topkans vanop nauwelijks tien meter, maar hij mikte slecht en stootte bovendien op een straffe parade van doelman Romo. De Rouches domineerden, maar tot heel veel kansen leidde dat verder niet. Dat had er ook mee te maken dat OHL opteerde voor een laag blok met vijf verdedigers.

Op het halfuur was Standard nog eens gevaarlijk. Klauss kreeg opnieuw een joekel van een kans, maar verkwanselde ze wederom. Het had al zijn tweede treffer van de avond kunnen en misschien wel moeten zijn. Tien minuten voor de pauze kwamen de bezoekers eindelijk eens dreigen. Na een goed opgebouwde aanval legde De Norre aan van ver, zijn schot ging een dikke meter naast.

Standard startte ook in de tweede helft scherp en was duidelijk op zoek naar de 1-0, maar het geraakte niet door de Leuvense muur. Romo kon een slap schotje van Klauss makkelijk oprapen. Tien minuten na de pauze nam OHL voor het eerst over. Een schot van Maertens leverde nog weinig gevaar op, maar op het uur kwamen de Leuvenaars zowaar op voorsprong. Mercier schilderde een voorzet op het hoofd van Henry, de Franse goalgetter kopte zijn zeventiende van het seizoen overhoeks binnen.

Dan tóch Klauss

De thuisploeg gaf de moed niet op na de tegentreffer, maar Klauss bleef lustig met de kansen morsen. Op een voorzet van Lestienne kopte de Braziliaan te hard naar de grond, de bal stuitte over. Los van die ene kopkans hield de Leuvense verdedigingsmuur goed stand, en OHL kwam een kwartier voor affluiten zelfs vlak bij de 0-2. Henry legde aan net buiten de zestien, zijn schot strandde op de paal.

Standard probeerde nog wel, maar het leek lang te weinig effectief om een punt te rapen. Dusenne deed een poging met buitenkant voet, maar Romo kon wegboksen. Dik vijf minuten voor tijd kwam de gelijkmaker er dan tóch. Jans bracht voor tot bij Klauss, die al zijn kansen alsnog in een doelpunt omzette. Hij schudde Kotysch af en prikte netjes binnen.

Helemaal op het einde moesten de Rouches het nog even met tien rooien, toen Dusenne naar de kant moest na een domme tweede gele kaart, waarvoor hij Eppiah ruwweg tegen de grond trok. OHL profiteerde nog bijna van de situatie, maar doelman Bodart kon de goeie vrije trap van Raemaekers wegboksen. Het bleef 1-1.