Maaseik en Roeselare spelen de finale Beker van België

Maaseik en Roeselare hebben zich zaterdag gekwalificeerd voor de finale van de Beker van België volleybal voor mannenteams.

Titelhouder Roeselare haalde het in de terugwedstrijd met 1-3 (27-25, 19-25, 17-25 en 20-25) bij Achel. Maaseik won bij Aalst met 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-22 en 7-15). Beide teams hadden hun heenwedstrijd vorige week in eigen huis met 3-0 gewonnen. De finale is voorzien op 21 februari in de Lotto Arena in Merksem.

Roeselare won de voorbije vijf edities van de Beker van België. De voorbije twee seizoenen werd in de finale gewonnen van Aalst. Roeselare telt in totaal dertien bekerzeges op haar palmares, recordhouder Maaseik veertien.