Belgian Cats met perfect rapport naar EK

In hun zesde en laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK basketbal hebben de Belgian Cats zaterdag in Matosinhos (Porto) met 69-66 gewonnen van Portugal. Voor het eerst beëindigden de Belgen hun kwalificatiecampagne zo met een perfect rapport: twaalf op twaalf.

Voor de pauze losten de teams elkaar van geen vin. Na het eerste kwart was het 17-16, na het tweede (19-19) stond een 36-35 ruststand op het bord. In het derde (21-16) en het vierde kwart (12-15) sloegen de Belgen enkele malen een kloofje, maar dankzij heel wat driepunters (10/22) kwamen de Portugezen telkens terug in de wedstrijd.

Uiteindelijk trokken Emma Meesseman (23 punten, 6 rebounds, 5 assists) en Kim Mestdagh (19 punten) hun team over de streep. Julie Vanloo kwam ook net op tien punten uit. Billie Massey liet zich opmerken met zeven rebounds, waarvan zes defensieve. Voor Portugal leverden Sofia Silva (16 punten), Maria Bettencourt Correia (15), Maria Ivanova Kostourkova (12) en Raquel De Lima Viegas Laneiro (10) een onverwacht sterke collectieve prestatie. In de slotseconden miste De Lima Viegas Laneiro de driepunter die Portugal een verlenging had opgeleverd.

In de andere wedstrijd in groep G won Oekraïne met 91-75 van Finland. België, dat de kwalificatie eerder al op zak had, eindigt met het maximum van 12 punten, voor Oekraïne (10), Portugal en Finland (beiden 7).

Het Europees kampioenschap vindt van 17 tot 27 juni plaats in het Spaanse Valencia en het Franse Straatsburg. Maandag 8 maart wordt de loting uitgevoerd.