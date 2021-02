Dit kon de kracht van de EU bewijzen, maar het liep anders

Eind december blikte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hoopvol vooruit naar 2021. Dat in heel Europa begonnen werd met vaccineren, was in haar ogen een schoolvoorbeeld van uitstekende Europese samenwerking. Maar die euforie duurde niet lang. Zeker nu AstraZeneca minder vaccins kan leveren dan afgesproken, ligt vooral Von Der Leyen onder vuur.