KV Mechelen pakt late zege bij Cercle Brugge

In een matig duel dat lange tijd op een scoreloos gelijkspel leek te gaan eindigen, bezorgde Igor De Camargo KV Mechelen twee minuten voor tijd alsnog de overwinning. Zo nestelt Malinwa zich definitief in het spoor van de top acht, terwijl Yves Vanderhaeghe een start in mineur beleefde bij Cercle Brugge. De eindstand: 0-1.

Er stond heel wat op het spel in Jan Breydel. Cercle Brugge kon mits een zege tot op één punt van Moeskroen naderen, terwijl KV Mechelen de week na week slinkende kloof met de linkerkolom definitief kon dichten. Terwijl Vrancken slechts een noodgedwongen wissel moest doorvoeren – Kaboré voor de geblesseerde Walsh -, verving kersvers T1 Yves Vanderhaeghe vier spelers ten opzichte van de 3-0-nederlaag tegen STVV. Naast de gebleseerde Pavlovic verdwenen Bates, Hoggas en Biancone naar de bank. Taravel, Corryn, Van der Bruggen en Somers kregen opnieuw hun kans.

Magere eerste helft

KV Mechelen creëerde het eerste kansje van de match. Hairemans dwong Didillon tegen de grasmat. Toch stak ook de Vereniging snel zijn neus aan het venster. Musaba verplichtte Thoelen tot een eerste redding. Vanderhaeghe startte net als Vrancken met een 4-3-3, al zijn tactische systemen in het hedendaagse voetbal erg dynamisch geworden. Ook hoekschoppen worden dezer dagen vaak goed uitgekiend en na een ingestudeerde hoekschop kon De Camargo zijn kopbal niet tussen de palen knikken.

Terwijl Cercle in de aanvangsfase het balbezit opeiste, had Malinwa de wedstrijd ondertussen in evenwicht gebracht. Al bleven uitgespeelde kansen uit. Cercle zocht na zijn 4 op 39 in eerste instantie naar stabiliteit en stond organisatorisch prima. De bezoekers vonden geen oplossingen. Dan maar het zoveelste terugspeelballetje naar Thoelen, dacht Peyre. Het typeerde het gebrek aan Mechelse ideeën. Zo bleef het 0-0 tot aan de rust.

Veelbelovend begin tweede helft

Na de koffie verschenen twee ongewijzigde elftallen op het veld. Het was Hotic die een eerste kans voorlangs besloot. Enkele minuutjes later mocht diezelfde Hotic zich na handspel van Peyre achter een vrije trap randje zestien zetten. Interessante positie voor de fluwelen linker van de Bosniër, maar de bal verdween in de Mechelse muur. KV Mechelen reageerde via een kansje voor De Camargo. De thuisploeg wou in de tweede helft de match naar zijn hand zetten en een vluchtschot van Somers verdween maar net naast. Moet ik ook eens proberen, dacht Jordi Vanlerberghe. Zijn schot verdween wel tussen de palen, maar Didillon bracht redding. Zo viel er in het openingskwartier na rust al meer te beleven dan in de hele eerste helft.

Vrancken besloot even voorbij het uur een eerste keer in te grijpen. Een bleke Mrabti moest plaats ruimen voor de uit blessure terugkerende Storm. Hairemans schoof zo naar binnen. Bij de thuisploeg kwam Denkey in de plaats van Ugbo. Somers testte Thoelen nog eens, maar het Mechelse sluitstuk écht verontrusten, lukte niet.

De tijd begon te dringen voor beide ploegen. In een dolle minuut zorgden Schoofs, Druijf en Kaboré vor code rood in het strafschopgebied van Cercle. De West-Vlaamse burcht bleef echter intact. Zat er nog een angel in een van beide aanvalslinies? Ja hoor. Storm bediende De Camargo en de tot dan onzichtbare spits verschalkte Didillon met een lage schuiver. De grensrechter vlagde voor buitenspel, Boterberg raadpleegde de VAR en keurde het doelpunt finaal goed. Een erg belangrijke treffer voor Malinwa, dat zich definitief in het zog van de top acht nestelt. Yves Vanderhaeghe begint zijn Cercle-avontuur met een zure nederlaag.