Filippo Ganna wint vierde etappe, Tim Wellens blijft leider

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft zaterdag de vierde etappe in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) gewonnen. Na 152 kilometer van Rousson naar Saint-Siffret had de 24-jarige Italiaan zeventien seconden voor op de Fransman Christophe Laporte, die de Duitser Pascal Acker Ackermann om de tweede plaats achter zich liet. Greg Van Avermaet sprintte net als vrijdag naar de vierde stek, Milan Menten naar de vijfde.

Tim Wellens (Lotto Soudal) behield de leiderstrui. De 29-jarige Limburger heeft 44 seconden voor op Edward Theuns en 46 op de Deen Würtz Schmidt.

Nadat Tim Wellens vrijdag met een ritzege de leiding genomen had, was controleren de boodschap voor Lotto Soudal. Toen een vroege vlucht met vijf renners het hazenpad koos, was daarbij één gevaar: Filippo Ganna, al had de wereldkampioen tijdrijden wel al 3:26 goed te maken in het klassement. Toch gunden de troepen van Wellens de vluchters niet te veel voorsprong. Ganna, Anthony Perez, Alexys Brunel, Ludovic Robeet en Belgisch kampioen Dries De Bondt verzamelden nooit meer dan 4:10 bonus, op 32 kilometer van de aankomst zakte hun voorsprong voor het eerst onder de minuut en leken ze vogels voor de kat.

Toen Robeet vooraan moest lossen en het overblijvend kwartet nog slechts 15 seconden had, maakten Alberto Bettiol, Pierre Latour en Anthony Turgis de oversteek uit het peloton. Het zorgde voor een herstart van de vlucht op 20 kilometer van de finish, maar meer dan een halve minuut werd het toch niet.

Ganna maakte zich zorgen, ook al omdat Bora-Hansgrohe en AG2R Citroën een tandje bijstaken in de achtervolging. Dus besloot de Italiaan op 9 kilometer vanop kop te versnellen en in geen tijd sloeg hij een stevige kloof. In de achtervolging kwamen zijn vroegere metgezellen geen stap dichter. Ganna diepte zijn bonus steeds verder uit, tot zelfs even 48 seconden op het peloton, en reed op indrukwekkende wijze naar zijn elfde profzege.

De vroegere vluchters werden opgeslokt door een uitgedund peloton, waarvan Christophe Laporte de sprint won op de slothelling van 1,1 kilometer, voor Pascal Ackermann. Greg Van Avermaet en Milan Menten vervolledigden de top vijf.

De 51ste Ster van Bességes eindigt zondag in Alès met een tijdrit van elf kilometer, waarvan de laatste drie kilometer bergop gaan.