Eerste 80.000 dosissen AstraZeneca worden dit weekend geleverd

De eerste 80.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin voor ons land worden dit weekend geleverd, en zullen volgende week al worden toegediend. Dat zegt Dirk Ramaekers, de voorzitter van de federale taskforce vaccinatie.

De eerste bevestigde levering van 80.000 dosissen - er kunnen er officieel tien uit een flacon worden gehaald - gebeurt dit weekend. ‘We gaan het zo snel mogelijk toedienen. Het is een nieuw vaccin, dus wordt een nieuwe procedure uitgewerkt. De eerste spuitjes zijn al voor volgende week. Vanaf midden februari injecteren we volop’, aldus Ramaekers. Voorlopig zijn enkel de eerste twee leveringen overigens definitief bevestigd door AstraZeneca.

Het AstraZeneca-vaccin wordt daarmee het derde vaccin dat in België wordt toegediend in de strijd tegen het coronavirus, na dat van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat van AstraZeneca zal in eerste instantie worden toegediend voor de leeftijdsklasse van 18 tot 55 jaar, en gaat prioritair naar een aantal groepen.

Naast zorgverleners zijn dat inwoners van collectieve zorgvoorzieningen zoals revalidatiecentra of psychiatrische centra, risicogroepen met bepaalde chronische aandoeningen en ook mensen met een kritische functie, in het bijzonder leden van de interventie-eenheden van de politie. Maar Ramaekers verwacht dat de eerste politieagenten eerder in maart aan de beurt zullen komen.

Wat het vaccin van PfizerBioNTech betreft, verwacht de taskforce vooral in het tweede kwartaal veel extra leveringen. ‘We rekenen op meer dan vier miljoen dosissen in het tweede kwartaal’, aldus Ramaekers. Ook dit kwartaal zouden er extra leveringen volgen, maar beperkt tot enkele tienduizenden. De verwachting is dat na goedkeuring ook al in tweede kwartaal meer dan een miljoen dosissen van het vaccin van Johnson & Johnson geleverd zou kunnen worden.