KV Oostende wint mede dankzij twee strafschoppen vlot van STVV

KV Oostende heeft zich herpakt na een 1 op 6 in de competitie met een 3-1-overwinning tegen STVV. De troepen van trainer Alexander Blessin hebben zo weer zicht op Play off 1, want ze wippen voorlopig naar de vierde plaats. STVV kon nooit echt een vuist maken en gaf twee strafschoppen weg. Gueye tweemaal en Sakala zorgden voor de Oostende doelpunten. Suzuki redde in het slot de eer van STVV en zette de 3-1 op het bord.

Makhtar Gueye wilde de spotlights deze speeldag niet afstaan aan zijn naamgenoten. Vrijdagavond lokte Habib Gueye van KV Kortrijk tegen Moeskroen een penalty uit, terwijl El Hadji Gueye van Moeskroen een rode kaart kreeg bij die fase. Toch is Makhtar de Gueye van het weekend. Met twee goals lag hij immers aan de basis van de zege van Oostende tegen STVV. Hij zit zo aan vier goals op enkele dagen tijd. Twee in de bekerwedstrijd tegen Waasland-Beveren en twee tegen STVV.

KVO kende de afgelopen weken een mindere periode in de competitie met een op zes als resultaat en moest zich dus herpakken wilde de ploeg zicht blijven behouden op Play off 1. Ook STVV moest eigenlijk winnen om verder weg te kruipen uit de degradatiezone, maar Maes bracht vijf verdedigers aan de aftrap en dat loonde niet.

De kustboys hadden er wel zin in en namen het initiatief. Aanvankelijk voetbalde STVV wel goed mee en ging het op en neer, maar naarmate de wedstrijd vorderde toonde Oostende zich de sterkste ploeg. Veel kansen wisten de troepen van Blessin echter niet te verzamelen.

Sakala omspeelde dan toch eens Texeira en STVV-doelman Schmidt, maar de hoek was te scherp om te scoren. Ook Theate kreeg een reuzekans op de 1-0. De verdediger stond helemaal vrij bij een hoekschop, maar hij kopte te veel naar de grond. Daarna was het wachten tot de 37ste minuut. Na een slecht weggewerkte corner kwam de bal deze keer voor de voeten van Makhtar Gueye. Die stond net geen buitenspel en twijfelde niet. Hij schoof het leer voorbij Schmidt. Een verdiende voorsprong voor de kustploeg.

Ook na rust toonde KVO zich de sterkste ploeg. STVV deelde twee cadeau’s uit en kwam zelf amper nog over de helft. Na handspel van De Ridder in de Truiense zestien ging de bal op de stip. Gueye trapte droog de 2-0 binnen, al was er wel wat discussie wie de penalty zou nemen. Sakala had in januari een strafschop gemist tegen Club Brugge en wilde een herkansing. De Zambiaan kreeg echter evenwel nog zijn herkansing, want in de 73ste minuut veroorzaakte Junior Pius door handspel opnieuw een penalty voor KVO. Deze keer mocht Sakala de elfmeter omzetten. Hij zette de 3-0 op het bord, wedstrijd gespeeld. Suzuki maakte in het slot nog de eerredder voor STVV.

KVO wipt dankzij de zege voorlopig over Standard, Anderlecht, Charleroi en Beerschot naar plek 4. De klim uit het moeras van STVV stokt voorlopig even op de vijftiende plaats.