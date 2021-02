Amsterdam sluit sluizen om ijsvorming op grachten te bevorderen: ‘Maar verboden te vallen’

De kans dat er komende week geschaatst kan worden op de Amsterdamse grachten is flink vergroot. Nu er voor de komende dagen matige tot strenge vorst is voorspeld, sluit de Nederlandse hoofdstad de grachten om de kans op zo goed mogelijk schaatsijs te vergroten. De eerste fase van de zogeheten ‘IJsnota’ is daarmee van kracht geworden.

Zaterdagmiddag is om 16 uur als eerste de Eenhoornsluis gesloten. Ook is er een vaarverbod in een aantal wateren waarmee voorkomen wordt dat beginnende ijsvorming wordt beschadigd. Vanaf middernacht is code rood van kracht bij onze noorderburen, door de aangekondigde sneeuwval en vriestemperaturen, die enkele dagen zullen aanhouden.

Afgelopen week riepen raadsleden de gemeente al op om de zogeheten ‘IJsnota’ af te stoffen. Als die van kracht is geldt eerst een vaarverbod in een beperkt aantal grachten en sluiten een aantal sluizen. In een eventuele tweede fase, wanneer de vorst langer aanhoudt, wordt dat gebied uitgebreid. Zaterdag is de eerste fase ingegaan.

‘Ronduit bijzonder’

Waterwethouder Egbert de Vries: ‘Er zijn maar weinig dingen leuker dan schaatsen op natuurijs. Schaatsen op de Amsterdamse grachten is ronduit bijzonder. De temperatuur kunnen we niet beïnvloeden, maar nu er een aantal dagen vorst is voorspeld kunnen we wel doen wat we kunnen om de groei van goed ijs te bevorderen. Het stilleggen van de scheepvaart op een aantal grachten is in dat kader van groot belang.’

De komende dagen moet blijken of het ijs in de stad stevig genoeg wordt geacht om erop te kunnen schaatsen. ‘Als het zover komt dan is het goed dat men in het achterhoofd houdt dat het betreden van het ijs altijd en overal op eigen risico is. De gemeente roept daarom op om overal goed op te letten en het gezond verstand te gebruiken’, meldt een zegsman van De Vries.

Maximaal met z’n tweeën en ‘niet vallen’

De gemeente hamert erop dat ook op het ijs alle coronaregels gelden. ‘Ga maximaal met z’n tweeën op pad, hou anderhalve meter afstand en vermijd drukte.’ Premier Mark Rutte deed vrijdag al een oproep om niet te vallen: vanwege de coronapandemie zijn veel ziekenhuizen al drukbezet.

De hoofdstad belooft de drukke plekken te monitoren, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de drukte in parken en zal maatregelen nemen bij excessen. De mogelijkheid bestaat dat er vanuit de Veiligheidsregio nog aanvullende regels komen.