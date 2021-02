Belgisch ontwerper Pieter Mulier wordt creatief directeur bij modehuis Alaïa

Hij was jarenlang de rechterhand van Raf Simons, maar nu treedt Pieter Mulier zelf op de voorgrond. De Belgische modeontwerper wordt creatief directeur van het Franse modehuis Alaïa.

‘De benoeming van Pieter markeert de start van een belangrijk nieuw hoofdstuk, aangezien we gezamenlijk proberen de fundamentele waarden en onderscheidende stijl van Alaïa naar de toekomst te brengen’, aldus ceo Myriam Serrano in de aankondiging. Het modehuis was al even op zoek naar een creatief directeur, nadat Azzedine Alaïa in 2017 op 77-jarige leeftijd overleed aan een hartaanval.

‘Pieter valt op door zijn opmerkelijk technisch talent en toewijding aan het vak, zijn scherpe oog voor constructie en een gevoel voor tijdloze schoonheid dat diep geworteld is in de creatieve benadering van het modehuis’, klinkt het nog.

Mulier reageert op zijn beurt enthousiast op zijn nieuwe job. ‘Het is een absolute droom om lid te worden van dit prestigieuze modehuis, zijn prachtige ateliers en zijn getalenteerde team. De krachtige visie van Azzedine Alaïa heeft als inspiratie gediend, aangezien hij er altijd naar streefde de nodige tijd te besteden aan innovatieve en duurzame creaties’, zegt hij.

‘Het is met een enorm gevoel van bewondering en verantwoordelijkheid dat ik zal proberen om zijn nalatenschap, het vieren van vrouwelijkheid, voort te zetten en gezamenlijk vorm te geven aan de toekomst.’

Rechterhand Raf Simons

Het cv van de Antwerpse Mulier is indrukwekkend te noemen. Na zijn studie Design en Architectuur aan Institut Saint-Luc in Brussels, werkte hij ruim zes jaar - van september 2003 tot februari 2010 - als hoofdontwerper voor Raf Simons, die hem rekruteerde na het zien van zijn afstudeercollectie.

Daarna bleef Mulier in de schaduw van Simons werken. Hij volgde hem in 2006 naar Jil Sander en in 2012 verhuisde hij mee naar Christian Dior. In zijn meest recente job, van 2016 tot 2018, was hij opnieuw de rechterhand van Raf Simons bij Calvin Klein. ‘Onze collegiale band veranderde in vriendschap’, vertelde Mulier in 2015 aan Another magazine over zijn relatie met Simons.

Toen de professionele wegen van Simons en Mulier scheidden in 2018, na de stopzetting van de couturelijn van Calvin Klein, keerden beide heren terug naar Antwerpen. Simons werkte aan zijn gelijknamige label en werd creatief directeur bij Prada - in tandem met Miuccia Prada.

Mulier maakte die overstap niet, tot verbazing van insiders uit de industrie. Vandaag treedt hij uit de schaduw van Simons en in de voetsporen van een icoon. ‘Mulier neemt een van de meest begeerde banen in Parijs op zich en treedt in de schoenen van een echte meester’, schrijft Vogue. Ook de partner van Pieter, Matthieu Blazy, is actief in de branche. Hij werd in juni vorig jaar creatief directeur dameskleding bij Bottega Veneta.