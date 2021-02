Maarten Vansteenkiste: ‘Creëer helderheid en perspectief over voorwaarden die versoepelingen mogelijk maken’

Het is belangrijk dat er helderheid gecreëerd wordt over waarom er wel of geen versoepelingen mogelijk zijn van de coronamaatregelen. Dat zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) zaterdag in een reactie op de beslissingen van het Overlegcomité. ‘Laar mensen meedenken.’

De psycholoog betreurt dat het niet helemaal duidelijk is waarom er nu wel versoepelingen mogelijk zijn in bepaalde sectoren, terwijl er bij de virologen nog steeds twijfels bestonden. En als die helderheid er niet is, dan gaan andere sectoren zich ook afvragen waarom zij niet mogen heropenen.

‘Het is belangrijk om helderheid te creëren en om aan te geven welk doel we concreet moeten bereiken om een volgende versoepeling mogelijk te maken’, zegt Vansteenkiste.

‘Als we deze inspanningen leveren, dan is dit de te verwachten termijn om resultaat te boeken. Zo hebben de mensen de toekomst zelf mee onder controle.’ Hij benadrukt dat het feit dat de cijfers momenteel stagneren ons doet twijfelen. Het lijkt dan alsof we toch niets meer kunnen veranderen. Daarom is het net zo belangrijk om te blijven hameren op de cruciale rol van ons gedrag en de gunstige effecten ervan.

Exitplan

Dat de Gems tegen het volgende Overlegcomité een exitplan zal opstellen voor de sport, horeca, jeugd en cultuur vindt Vansteenkiste dan ook een goede zaak. ‘Geef de mensen meer inzicht over wat ze kunnen verwachten, laat ze meedenken’, zegt hij.

Daarnaast moet de overheid de bevolking op een duidelijke manier op de hoogte houden van de evoluties rond bijvoorbeeld de tests en de vaccins. ‘De mensen zijn het overzicht kwijt, ze willen duidelijkheid over waarom er welke keuzes worden gemaakt’, aldus Vansteenkiste, die toevoegt dat er zo vertrouwen wordt gecreëerd. De psycholoog benadrukt nog dat de keuzes complex zijn en dat er veel onvoorspelbare factoren zijn, maar dat het bijvoorbeeld belangrijk is om te benadrukken dat we dankzij de vaccinatiecampagne sneller cruciale drempels zullen halen.