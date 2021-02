Laurens Sweeck wint slotmanche in Middelkerke, Toon Aerts is eindwinnaar Superprestige

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft zaterdag in Middelkerke de slotmanche in de Superprestige veldrijden gewonnen. In afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel bleef de 27-jarige Vlaams-Brabander zijn ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt voor. Toon Aerts (Baloise - Trek Lions) kon ondanks een offday en een zesde plaats in de Noorzeecross zijn eerste eindwinst in de Superprestige vieren.

In de modder van Middelkerke dook Laurens Sweeck als eerste het veld in, gevolgd door Toon Aerts en Eli Iserbyt. Al snel nam Europees kampioen Iserbyt over. Sweeck en Vanthourenhout moesten een stevig tandje bijsteken, Aerts zag het gevaar en wilde aanpikken, maar keek al snel tegen enkele lengtes achterstand aan. De voorsprong van het trio van Pauwels Sauzen - Bingoal werd nog groter toen Sweeck het commando overnam. Aerts had na de eerste ronde twaalf seconden achterstand. Sweeck bleef hard op kop sleuren en diepte zo de voorsprong uit. Iserbyt leek de mindere van de drie en moest vaak een klein gaatje dichten.

Achter hen was Aerts in een groepje met Quinten Hermans, Corné van Kessel en Lars van der Haar terechtgekomen, maar blijkbaar kende de renner van Baloise Lions een rotdag en moest hij ook hen laten rijden. Plots stond de eindzege in de Superprestige op het spel. Aerts belandde in een achtste positie, bij winst of een tweede plaats won Iserbyt alsnog het eindklassement.

Het leiderstrio telde na drie rondes 1:11 voorsprong op de rest van het pak, de winnaar zat dus vooraan. De orders van het team leken niet even duidelijk voor iedereen. Sweeck keek rond naar de ploegmanager en ploegleiders, Vanthourenhout wist het ook niet en Iserbyt vocht tegen zichzelf. Intussen schoof Aerts wel op naar een zesde plaats, met nog teammaat Van der Haar voor hem, die even wachtte na de balken. Wou Iserbyt de eindwinst, dan was winnen nu een must geworden. Maar de West-Vlaming kende ook geen topdag en kon zijn ploegmaten niet volgen. Na de vijfde, van zeven, rondes telde hij tien seconden achterstand op Sweeck, Vanthourenhout zweefde daartussen.

Wachten moest dan schijnbaar toch niet van de ploeg, want Sweeck soleerde naar de zege, Vanthourenhout eindigde als tweede, Iserbyt finishte als derde op bijna een minuut. Aerts werd zesde op twee minuten en pakte de eindwinst, ondanks een complete offday. In de eindstand heeft hij twee punten voor op Iserbyt en zes op Vanthourenhout.