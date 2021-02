Omstreden turntrainer Gerrit Beltman neemt ontslag

De omstreden turntrainer Gerrit Beltman heeft ontslag genomen bij de Duitse turnvereniging TuS 1861 Chemnitz-Altendorf.

Het rommelt bij die club nadat trainster Gabriele Frehse door veertien turnsters is beschuldigd van psychisch geweld. Beltman was afgelopen zomer voor de tweede keer in dienst getreden bij de club in de deelstaat Saksen. In diezelfde periode bekende hij in Nederland dat hij in het verleden jonge turnsters ‘mishandeld en vernederd’ had in de overtuiging dat het de enige werkwijze was die tot succes kon leiden.

Ook in België kwamen na de bekentenissen van Beltman, die onder meer Aagje Vanwalleghem coachte, heel wat getuigenissen van (ex-)turnsters aan het licht over mishandeling tijdens hun carrière.

In Chemnitz, waar hij eerder tussen 2014 en 2016 werkzaam was, werd de ontslagaanvraag geaccepteerd. ‘Hoewel de situatie steeds precairder wordt met de volgens ons onterechte schorsing van Gabriele Frehse’, zei clubvoorzitter Frank Munzer in de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Munzer steunt Frehse zonder wie volgens hem topturnen in Chemnitz niet mogelijk is. De zaak rond Frehse zorgde ook voor aandacht voor de 64-jarige Beltman en zijn problematische verleden in Nederland en België. Die besloot daarop op te stappen.