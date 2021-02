Red Lions zijn andermaal te sterk voor Spanje

De Belgische hockeymannen hebben zaterdag Spanje (FIH 9) opnieuw verslagen in de Hockey Pro League. De Red Lions, nummer 1 van de wereld, wonnen met 0-2 in Valencia. Vrijdag waren de Belgen al met 2-3 te sterk voor de Spanjaarden.

Het team van coach Shane McLeod kwam na tien minuten op voorsprong via Simon Gougnard. In de 18e minuut verdubbelde topschutter Alexander Hendrickx de voorsprong op strafcorner. Bij de rust leidden de Red Lions met 0-2. Daarna veranderde er niets meer aan de score, onder meer dankzij een feilloos keepende Vincent Vanasch.

Bij de wereld- en Europese kampioenen vierde John-John Dohmen zijn 400e cap.

Voor België was het de negende zege in dertien wedstrijden (drie draws, een nederlaag). Met 32 punten verstevigen ze hun koppositie in het klassement. Spanje leed een zevende nederlaag in tien wedstrijden en is zevende. België sluit het toernooi eind mei af met thuiswedstrijden tegen Argentinië (2) en Nederland.