Vaccin AstraZeneca voor zorgverleners, risicopatiënten en politieagenten onder de 56

Het coronavaccin van AstraZeneca zal in ons land niet toegediend worden aan 55-plussers. Er zouden nog te weinig resultaten zijn over de doeltreffendheid van het vaccin bij die leeftijdscategorie. Of ons vaccinatiestrategie daardoor zal veranderen, beslist de taskforce in deze persconferentie

Doordat het AstraZeneca-vaccin nog niet geschikt lijkt voor 55-plussers, kwam de taksforce zaterdagochtend bijeen om de vaccinatiestrategie te herbekijken. Het staat nu vast dat ons land de vaccins zal gebruiken om zorgverleners tussen de 18 en 55 jaar te vaccineren. Ook mensen die een kritische beroep uitoefenen krijgen een spuitje van het vaccin van AstraZeneca vanaf midden februari. ‘Het gaat bijvoorbeeld over politiemensen die zich op het terrein niet altijd aan de maatregelen kunnen houden’, klinkt het in de persconferentie van de taskforce. Tot slot zal het vaccin ook toegediend worden aan risicopatiënten. Het gaat onder meer over mensen met diabetes of chronische aandoeningen.

Het gaat telkens om mensen jonger dan 56. Oudere mensen zullen dus een coronavaccin van Pfizer/BioNtech of Moderna krijgen. Dat geldt ook voor mensen met een immuunstoornis. ‘Het Pfizer-vaccin kunnen we prioritair inzetten in de groep waar Covid-19 de meeste impact heeft. Vooral de ouderen zijn het meest getroffen. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe sneller we aan die groepsimmuniteit kunnen beginnen werken.’

Dat Astrazeneca niet toegediend zal worden aan Belgen die ouder zijn dan 55 jaar, maakte de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (SP.A), woensdag al bekend. ‘Voor mensen tussen 18 en 55 jaar is het vaccin goed, maar voor mensen die ouder zijn, hebben we te weinig onderzoeksgegevens. Voor hen is er geen zekerheid over de efficiëntie ervan’, zo motiveert hij zijn beslissing vandaag, zaterdag, op Radio 1.

Tweede dosis

De tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin zou kunnen worden opgeschoven naar week 12. ‘Dan scoren we beter qua doeltreffendheid. Dan komen we boven de 70 procent, zelfs in de buurt van 80 procent. Dat is belangrijk bij het inzetten van dit vaccin bij de groep van 18 tot 55 jaar’, zegt epidemioloog Pierre Van Damme tijdens de persconferentie. ‘Hierdoor zullen de eerste dosissen van het vaccin voor een grotere groep gebruikt kunnen worden en kan de vaccinatie versneld worden.’

België had 7,7 miljoen dosissen van het AstraZeneca-vaccin besteld. De eerste 80.000 komen volgende week aan. Ze zouden, samen met de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, deze maand ingezet worden, wanneer volgens het vaccinatieschema de gezondheidswerkers uit de eerste lijn en het personeel van de zorginstellingen en ziekenhuizen aan de beurt zijn. De 65-plussers die niet in een instelling verblijven, stonden voor maart ingepland. ‘We hadden gehoopt op grotere aantallen van de vaccins. AstraZeneca slaagt er niet in om de beloofde aantallen te leveren’, zegt Dirk Ramaekers. ‘Maar de eerste 443.000 dosissen zullen we efficiënt inschakelen’, klonk het.