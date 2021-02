185 Duitse acteurs komen uit de kast in manifest

In Duitsland hebben 185 acteurs een manifest ondertekend waarin ze uit de kast komen. De groep wil in Duitsland het debat aanzwengelen over de zichtbaarheid van de lgbtq-gemeenschap.

De 185 homoseksuele, lesbische, biseksuele, non-binaire en transgender acteurs - onder hen Babylon Berlin ster Udo Samel, en Karin Hanczewski en Mark Waschke van nummer 1 Duitse tv-drama Tatort - publiceerden een gezamenlijk manifest in de Sueddeutsche Zeitung waarin ze pleiten voor meer diversiteit op het podium en op het scherm.

‘We hebben niet eerder open over dit deel van ons privéleven kunnen praten omdat we bang waren voor de professionele consequenties’, staat in het manifest, getiteld #ActOut. Zo zegt Tatort-actrice Karin Hanczewski dat lesbische actrices bang zijn dat ze worden overgeslagen voor rollen waarbij ze een voor mannen begeerlijke vrouw moeten spelen.

Ook schrijft de groep acteurs dat producenten en regisseurs altijd vertelden dat het beter was om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit geheim te houden.

‘We zijn acteurs. We hoeven niet de personages te zijn die we uitbeelden. We doen alsof - dat is de essentie van ons werk. We spelen echtgenotes en vaders, minnaars en politici, helden en griezels. En vaak genoeg, personages wiens ideeën we het nooit mee eens zullen zijn. Daarom kunnen we moordenaars spelen zonder iemand vermoord te hebben. We kunnen levens redden zonder medicijnen te hebben gestudeerd. We kunnen mensen spelen met een andere seksuele identiteit dan die we zelf hebben’, schrijven de acteurs nog.

Hanczewski is blij door de publieke reactie op het manifest: ‘Ik heb op Instagram alleen maar positieve commentaren gezien.’ Ze weet dat er op Twitter en Facebook een felle discussie wordt gevoerd tussen voor- en tegenstanders. ‘Maar daar zit ik niet op, dus dat zie ik niet’, zegt ze in NOS.’

De overgrote meerderheid van de 185 ondertekenaars van het manifest kwam niet eerder publiek uit de kast. De rest sloot zich aan uit solidariteit.