De Amerikaanse Joe DiMeo is de eerste patiënt ter wereld waarbij een transplantatie van het gezicht en de handen succesvol was. De 22-jarige had na een auto-ongeluk in juli 2018 zware brandwonden over zijn lichaam. De operatie duurde 23 uur, maar nu kan zijn leven opnieuw beginnen: ‘Ik ben zo dankbaar voor deze nieuwe kans. Ik hoop dat de familie van de donor troost kan vinden in het feit dat de donor in mij verder leeft.’