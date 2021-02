KV Kortrijk boekt comfortabele derbyzege tegen Moeskroen en rekent af met degradatiespook

KV Kortrijk heeft op de 24ste speeldag van de Jupiler Pro League gewonnen van buur Excel Moeskroen met 0-3. De degradatiezorgen mogen voorlopig opgeborgen worden.

Voor Kortrijk was dit de wedstrijd van de laatste kans om direct degradatiegevaar te vermijden. Een zespuntenmatch, want bij winst naderde Moeskroen zelfs tot op een punt. De hand van nieuwe coach Luka Elsner – hoewel nog in quarantaine – was al zichtbaar bij KVK. Gedaan met de driemansverdediging, maar een aanvallende 4-4-2.

De Kortrijkse Kerels begonnen gretig aan de match en dat rendeerde meteen. Er stonden nog geen vijf minuten op de klok toen Chevalier een early cross verstuurde. Gano klom boven alles en iedereen uit en kopte de bal in de verste hoek, waarmee hij zijn rekening in Kortrijkse loondienst opende.

Les Hurlus zetten er meteen wat tegenover. Mohamed met een strak aangesneden voorzet, Da Costa trapte van in de kleine baklijn toch nog naast. Na een heet begin zakte de wedstrijd in. Moeskroen speelde zoals gewoonlijk hard in de duels met hoge pressing, Kortrijk zette er een gezonde portie grinta tegenover. Verder leek er niets te gebeuren, tot doelman Ilic los naast een voorzet greep. KVK ontsnapte voor een tweede keer.

Palaversa bevrijdde de Kerels door voor een dubbele voorsprong aan de rust te zorgen. De Kroaat haalde van ver uit, zijn schot week af op Agouzoul, waardoor Koffi volledig op het verkeerde been stond. Dat bracht de tussenstand na 45 minuten op 0-2.

Team in vertrouwen

Moeskroen kwam gretiger uit de kleedkamer. Ilic moest gevat tussenkomen op een hard schot van Xadas, waarna Kortrijk de doodsteek uitdeelde. De Moeskroense Gueye haalde zijn doorgebroken naamgenoot neer in de zestienmeter, wat hem op een rode kaart kwam te staan. Selemani scoorde vanop de stip het doelpunt van de verlossing voor Kortrijk.

De toekomst zal uitwijzen of Kortrijk dankzij de 0-3-zege ook definitief verlost is van degradatiezorgen, maar voor de nabije toekomst kan het gerust zijn. Als de directe tegenstanders niet winnen, maakt de West-Vlaamse club meteen ook een sprong in het klassement. De vorige keer dat de Kerels met drie goals verschil wonnen dateert al van 13 september, tegen … Moeskroen.

Interim-coach Bart Meert sluit zo een turbulente week met een perfect rapport. De kwalificatie is binnen en operatie redding is goed ingezet. Nieuwbakken trainer Luka Elsner treft een team in vertrouwen aan. Dat zal moeten, want dinsdag al wacht de cupmatch tegen een herboren Standard.