Ook huiszoeking in privéwoning Jean-Claude Marcourt in zaak-Nethys

In het kader van de Nethys-affaire zijn niet alleen de kantoren van Marcourt in het Waals Parlement, maar ook zijn privéwoning doorzocht.

Er is vrijdag ook een huiszoeking geweest in de woning van de voorzitter van het Waalse parlement Jean-Claude Marcourt (PS) in Luik. Dat heeft de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer vrijdagavond bekendgemaakt. Enkele uren eerder was er ook een huiszoeking in de kantoren van Marcourt in het Waals parlement in Namen.

De huiszoekingen zouden volgens verschillende bronnen te maken hebben met het dossier van de Luikse intercommunale Nethys. Volgens Le Vif wordt Marcourt genoemd als belangrijkste ‘onzichtbare hand’ in de grote strategische beslissingen die de afgelopen vijftien jaar binnen de Nethys-groep zijn genomen. Het gaat dan onder meer om de omstreden beslissing van mei 2018 van het remuneratiecomité van Nethys om hoge ‘retentievergoedingen’ uit te betalen aan bepaalde ex-managers van Nethys.