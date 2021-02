HBO komt met docuserie over misbruikbeschuldigingen Woody Allen

In Allen v. Farrow zullen de beschuldigingen van seksueel misbruik door Woody Allen centraal staan. De regisseur wordt ervan beticht zijn adoptiedochter Dylan misbruikt te hebben toen ze zeven jaar was.

De documentaireserie Allen v. Farrow zal bestaan uit vier delen. Vrijdag gaf de streamingdienst HBO Max al een voorproefje van de reeks.

De serie gaat onder meer in op de aantijging van seksueel misbruik van Dylan Farrow, de adoptiedochter van Mia Farrow, met wie Allen van 1980 tot 1992 een relatie had. De regisseur zou Dylan op 7-jarige leeftijd hebben aangerand, iets wat Allen altijd heeft ontkend. Ook zal er aandacht worden besteed aan de relatie van Allen met Farrows aangenomen dochter Soon-Yi Previn, zijn huidige vrouw.

De serie is gemaakt aan de hand van onder meer rechtbankdocumenten, politiebewijs en nooit eerder vertoond materiaal. Ook komen er exclusieve interviews aan bod met Dylan Farrow, haar broer Ronan Ferrow, Mia Farrow en andere betrokkenen. De regie is in handen van Kirby Dick en Amy Ziering.

Allen v. Farrow is vanaf 21 februari te zien op HBO Max.