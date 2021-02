Bozar schuift directeur Paul Dujardin aan de kant

Paul Dujardin zal niet langer aan het hoofd van Bozar staan. Dat heeft de raad van bestuur van de kunstinstelling vrijdag beslist. Zijn positie was onhoudbaar gehouden na herhaaldelijk protest van de vakbonden. Hij blijft wel aan boord als financieel adviseur voor Europese projecten.

De ceo was een ‘gevaar voor het huis’ geworden door zijn afhandeling van de brand die de Bozar drie weken geleden trof, schreven de vakbonden in een brief die De Tijd kon inkijken. Diezelfde vakbonden hadden in 2018 al een motie van wantrouwen ingediend tegen Paul Dujardin en coo Albert Wastiaux, wegens hun ‘autoritaire’ manier van leidinggeven. Daarop besliste de raad van bestuur van Bozar eerder vandaag om Dujardin opzij te schuiven als ceo.

Ook politiek was Dujardin zijn draagvlak kwijt. Begin vorig jaar had een nieuw ceo-mandaat moeten ingaan, maar dat is door de aanslepende regeringsvorming toen niet gebeurd. In afwachting van een nieuwe ceo bleef Dujardin in functie. Het dossier bleef sindsdien op tafel liggen.

Van de twee resterende kandidaat-ceo’s droeg voogdijminister Sophie Wilmès (MR) uiteindelijk de Zwitser Christian Longchamp voor, maar daar stelden de socialisten hun veto tegen. Paul Dujardin bleef als enige kandidaat over, waarop Wilmès besliste om de volledige aanwervingsprocedure over te doen, deze keer via een hernieuwde raad van bestuur.

Dujardin blijft tot zeker eind dit jaar aan de slag als financieel adviseur voor Europese projecten, en krijgt ook een rol in de voorbereidingen van het eeuwfeest dat Bozar in 2022 viert, schrijft De Tijd. In afwachting van een nieuwe ceo zal coo Wastiaux het directiecomité leiden.