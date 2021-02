Acteur die kapitein Von Trapp speelde overleden

De Canadese film- en theateracteur Christopher Plummer is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn agent, ICM Partners. Plummer genoot vooral bekendheid voor zijn rol van kapitein Von Trapp in ‘The Sound of Music’.

Plummer werd in 1929 geboren in Quebec, als achterkleinzoon van de voregere Canadese premier John Abbott. In 2012 werd hij nog de oudste acteur die een Oscar won. Voor zijn rol in ‘Beginners’ kreeg hij een Oscar voor beste mannelijke bijrol.

Daarna was hij ook nog te zien in ‘All the Money in the World’, waar hij in extremis de in opspraak geraakte Kevin Spacey kwam vervangen. Het leverde hem in de herfst van zijn carrière een van zijn meest memorabele rollen op.

Plummer was zelf vastbesloten om nooit met pensioen te gaan. ‘Ik heb medelijden met mensen die dat wel willen. Dat betekent dat ze niet houden van wat ze doen’, zei hij daarover in de talkshow van Conan O’Brian in 2015. ‘Ik hou van acteren, en ik ben nergens anders goed in’.

Hij overleed vredig thuis, in Connecticut. Zijn vrouw Elaine Taylor, met wie hij 53 jaar getrouwd was, zat aan zijn zijde, aldus ICM Partners.