Parket start onderzoek naar ‘Let’s Go Urban’

Het parket van Antwerpen is een opsporingsonderzoek gestart naar Let’s Go Urban, het jongerenproject van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD). Uit het onderzoek zal moeten blijken of er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd bij de organisatie.

Let’s Go Urban en El Kaouakibi verkeren al enkele dagen in het oog van de storm, nadat drie bestuurders ontslag namen en via eenzijdig verzoekschrift van de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank gedaan kregen dat er een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld voor de organisatie. Die bewindvoerder moet Let’s Go Urban de komende drie maanden leiden én intern onderzoeken of er ‘financiële malversaties’ zijn gebeurd, zoals de (ex-)bestuurders vrezen.

Een externe audit riep een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Ook de stad Antwerpen besliste daarop om een eigen onderzoek op te starten, met name met de vraag of de vele subsidies die Let’s Go Urban de voorbije jaren kreeg wel correct zijn besteed. Nu onderzoekt dus ook het Antwerpse parket de zaak. Het parket doet dat op eigen initiatief, nadat ze in de pers kennis namen van de verdachtmakingen.

El Kaouakibi heeft intussen beslist om derdenverzet aan te tekenen tegen de aanstelling van een bewindvoerder. Het Parlementslid schreeuwde donderdag ook haar onschuld uit in een videoboodschap op sociale media. Ze had het over ‘een lawine aan beschuldigingen, verwijten, verdachtmakingen en ernstig verbaal vandalisme’ en stelt dat ze kan bewijzen dat er voor elke beschuldiging een ‘volstrekt aanvaardbare verklaring’ is.