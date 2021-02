Reizigers die bij terugkeer de verplichte coronatests niet afleggen, zullen pas ten laatste op 1 april automatisch een boete krijgen. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A).

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano ondergaat een groot deel van de reizigers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland, de verplichte test op dag 1 en 7 na aankomst niet. Hoewel er een verbod op niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland geldt, is er nog steeds grensoverschrijdend verkeer.

Ook wie een hoogrisicocontact had met iemand die besmet is, moet zich laten testen. Op het schenden van die testplicht staat een minnelijke schikking van 250 euro. Maar tot nu toe kreeg nog geen enkele reiziger die bij terugkeer de verplichte coronatests niet aflegde, de beloofde boete, bleek uit een rondvraag van De Standaard eerder deze week.

‘Wie zijn voeten daaraan veegt, moeten we sanctioneren’, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) vanavond op de persconferentie na het Overlegcomité. ‘We gaan dat niet langer tolereren.’ De federale regering en de deelstaten spraken vandaag af om het automatisch uitschrijven van de boetes mogelijk te maken.

Complexer dan gedacht

Maar Vandenbroucke schoof 1 april, enkele dagen voor de start van de paasvakantie, naar voor als datum waarop dat moet ingaan. ‘Ten laatste dan moet de informatie beschikbaar zijn voor de politie’, zei Vandenbroucke. Dat is over iets minder dan twee maanden. Vandenbroucke sprak over ‘technische en juridische’ hindernissen.

De testplicht lijkt makkelijk te controleren. Wie uit het buitenland ­terugkeert, moet verplicht een Passenger Locator Form (PLF) invullen en krijgt per sms een code om zich te laten testen. ‘Je ziet in de databank of iemand zich moest laten testen, en dat ook heeft gedaan of niet’, zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in januari aan de VRT.

Maar dat blijkt complexer dan gedacht. Zo zijn er nog altijd terugkeerders die een papieren PLF invullen. Daarnaast zijn er ook personen die zich wel laten testen, maar los van de sms die ze ontvingen. Het zijn de gemeenschappen die bevoegd zijn voor de quarantaine- en testplicht, en de lokale besturen zijn momenteel belast met de controle daarop.