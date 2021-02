Premier Alexander De Croo (Open VLD) geeft om 17.15 uur toelichting bij de beslissingen die het Overlegcomité heeft genomen. Er is groen licht voor de kappers en immobezoeken vanaf 13 februari. Volg de persconferentie live.

Het Overlegcomité is het zoals verwacht eens over de heropening van de kapsalons. Volgende zaterdag, op 13 februari, mogen ze de eerste klanten weer verwelkomen. De overige contact­beroepen, zoals schoonheidssalons, mogen pas op 1 maart weer de deuren openen. Dat is bevestigd aan onze redactie.

Vakantieparken en dierenparken zullen ook in de krokus weer open zijn. De campings en vakantieparken mogen al vanaf maandag weer gasten ontvangen. Dierenparken kunnen heropenen op zaterdag 13 februari, de eerste dag van de krokusvakantie.

(Straks meer)