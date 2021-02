Ster van Bessèges: Tim Wellens zorgt voor tweede Belgische zege op rij

Tim Wellens heeft de derde rit in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. Met zijn 31ste profzege pakt hij ook de leiderstrui. Landgenoot Edward Theuns sprintte nog naar de tweede plaats.

Tim Wellens maakte deel uit van een kopgroep van zeventien met grote namen als Egan Bernal, Michal Kwiatkowski, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. Hij reed weg in een afdaling op vijftien kilometer van de streep en rondde solo af. Hij maakt dankzij de overwinning ook een grote kans op de eindzege in de rittenkoers.

Voormalig Tourwinnaar Egan Bernal had duidelijk zin in de derde rit van de Ster van Bessèges. De Colombiaan schudde in een amusante beginfase verschillende keren aan de boom. Hij kreeg uiteindelijk zestien anderen mee in zijn zog. Het parcours, dat golvend begon en vlak eindigde, kondigde zich nochtans aan als een nieuwe kans voor de sprinters, maar de kleppers uit het peloton dachten daar anders over.

De Belgen Edward Theuns, Tim Wellens, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet waren er als de kippen bij. Barthe, Coquard, Oldani, Kwiatkowski, Bernal, Van den Berg, Stewart, Gogl, Carisey, Politt, Eiking, Schmidt en Marquez vervolledigden de ruime kopgroep. Hun voorsprong schommelde rond de twee minuten.

Het peloton slaagde er niet in het gat dicht te rijden. Naarmate de rit vorderde, besefte de kopgroep dat ze voor de ritzege zou strijden. Op vijftien kilometer van de streep barstte het gevecht los. Theuns viel aan in een afdaling. Kwiatkowski nam snel het commando over, maar gleed uit de bocht. Wellens zag zijn kans schoon en toonde zijn dalerskwaliteiten. Hij reed solo weg uit de sterke kopgroep en gaf de zege niet meer uit handen.

Het was Bernal die de achtervolging leidde, maar tevergeefs. Wellens’ ploegmaats Gilbert en Oldani stopten in de kopgroep goed af voor Wellens. De renner van Lotto-Soudal hield uiteindelijk ruim een halve minuut over aan de streep en heeft zijn eerste zege van het seizoen beet.

Uitslag

1. Tim Wellens

2. EdwardTheuns

3. Schmidt

4. Greg Van Avermaet

5. Philippe Gilbert

6. Barthe

7. Stewart

8. Politt

9. Gogl

10. Kwiatkowski