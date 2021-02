Een toevallige voorbijganger heeft op video kunnen vastleggen hoe enorme hoeveelheden rots afbrokkelden in Dover. Volgens Britse media is het pas de derde keer in 20 jaar dat een ineenstorting van deze omvang werd geregistreerd.

David Waterfield kon het fenomeen vastleggen via zijn smartphone. Hij had een luide knal gehoord toen hij zijn hond aan het uitlaten was en zag daarna een stuk van de kliffen in het Kanaal terechtkomen.

De iconische krijtrotsen van Dover, die zo’n 90 miljoen jaar geleden werden gevormd, zijn wit vanwege hun kalksamenstelling. De krijtrotsen zijn enorm kwetsbaar voor erosie. De afgelopen 150 jaar zijn ze tien keer sneller geërodeerd dan in de voorgaande 7.000 jaar.