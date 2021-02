Advocaten slachtoffers Bart De Pauw: ‘Minimalisering feiten is bijzonder kwalijk’

Christine Mussche en An-Sofie Raes, de advocaten van de slachtoffers in de zaak-De Pauw, hebben gereageerd op de Telefacts-reportage die VTM gisteravond uitzond. Ze ‘betreuren ten zeerste dat De Pauw en zijn entourage hun pleidooi in de media voeren’.

Telefacts Nu bracht een reconstructie van de zaak-De Pauw, die eind 2017 losbarstte na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en stalking van meerder vrouwen. Onder meer Ines De Vos, de echtgenote van Bart De Pauw, kwam in de reportage aan het woord. Daarin haalt ze uit naar de VRT, die volgens haar onrechtmatig handelde door De Pauw aan de deur te zetten na de anonieme meldingen. ‘Aan de videoboodschap van Bart is van alles voorafgegaan dat niet oké is’, zegt ze in de uitzending. ‘Het ontslag van Bart, dat is een zaak die stinkt.’ De Pauw maakte zijn ontslag op 9 november 2017 zelf bekend in een videoboodschap.

In een persbericht reageren Christine Mussche en An-Sofie Raes, de advocaten van de negen slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, op de uitzending: ‘Wij betreuren ten zeerste dat Bart De Pauw en zijn entourage er opnieuw voor kiezen om hun pleidooi in de media te voeren, in een poging de publieke opinie te bespelen.’

Ze klagen aan dat de reportage werd uitgezonden nog voor het eigenlijke proces gevoerd is, en roepen op de werking van de rechtbank te respecteren. ‘Het gerecht oordeelde dat er voldoende bezwaren bestaan tegen Dhr. De Pauw om hem door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, voor de belaging en elektronische overlast van dertien vrouwen’, schreven ze.

‘Slag in gezicht voor alle slachtoffers’

De advocaten wijzen daarbij ook op de bredere betekenis van de zaak-De Pauw voor iedereen die te maken heeft gekregen met grensoverschrijdend gedrag: ‘Het is de zoveelste keer dat de feiten worden geminimaliseerd, verdraaid en uit hun context gehaald. Voor de slachtoffers in deze zaak in het bijzonder, maar eigenlijk voor alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, is dit een slag in het gezicht’.

Mussche en Raes benadrukken nog dat de negen vrouwen het proces zo sereen mogelijk willen laten verlopen, en daarom zelf niet willen reageren. Ook aan de Telefacts-reportage wilden ze daarom niet meewerken, schrijven de advocaten: ‘Zij hebben dat allemaal geweigerd uit respect voor het gerecht.’