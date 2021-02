Om de maatschappelijke rol van de fitnessclubs aan te stippen in deze coronacrisis, lanceert de sector een campagne waarin allerlei experts aan het woord komen. Guy T’Sjoen, arts en professor van het UZ Gent, onderschrijft de boodschap dat bewegen belangrijk is. Covid-19 slaat harder toe bij mensen met overgewicht. ‘De helft van de Belgen weegt te veel, dus er is enorm veel werk aan de winkel’, zegt T’Sjoen. De sector wil dan ook zo snel mogelijk de deuren opnieuw openen.