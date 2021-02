De hitte- en droogterecords volgen elkaar op, en dat laat zich ook meer en meer voelen in uw tuin. Hoe wapenen we onze tuinen tegen de droogte? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de Tuin, het grootste burgeronderzoek naar hitte en droogte ooit. In bovenstaande video vertelt Koen Vanmechelen waarom ook hij deelneemt aan het onderzoek.

Voor de metingen van CurieuzeNeuzen worden slimme sensoren of gazondolken gebruikt. Maar hoe werken die precies? In onderstaande video leggen we het u uit.