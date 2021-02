Doelman Silvio Proto stopt op 37-jarige leeftijd met voetballen: ‘Het is tijd’

De gewezen Anderlecht-doelman en Rode Duivel Silvio Proto hangt op 37-jarige leeftijd zijn handschoenen aan de haak. Dat maakte hij zelf bekend op zijn sociale media.

‘7.068 dagen na mijn eerste match in eerste klasse, veel duiken, geredde doelpunten en nog meer geïncasseerde goals later, is het voor mij en mijn eerste grijze haren tijd om mijn handschoenen op te bergen’, aldus Proto. ‘Het is met fierheid en opluchting dat ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven aansnijd. Dat zal gericht zijn op mijn hobby’s, mijn projecten en mijn intieme kring die mij altijd gesteund heeft tijdens mijn lange carrière.’

Proto dankte zijn vrouw voor het verdragen van zijn vele bijgelovigheden, zijn kinderen die hem de beste speler ter wereld maakten (’in hun ogen’) en verder de supporters, clubleiders, trainers, ploegmaats en tegenstanders ‘zonder wie deze carrière niet zo mooi zou zijn geweest’. Hij besloot zijn bericht door te benadrukken dat hij geen spijt heeft nu hij ‘zijn handschoenen en noppen inruilt voor golfclubs’.

Contract ontbonden

De Italiaanse topclub Lazio ontbond vorige week in onderling overleg het contract van Proto. Onze 37-jarige landgenoot werd door Lazio in de zomer van 2018 overgenomen van Olympiakos en had er nog een overeenkomst tot eind dit seizoen. De als reservedoelman binnengehaalde Proto was er dit seizoen echter helemaal weggezakt in de pikorde en kwam bijgevolg niet meer aan spelen toe. Zijn laatste wedstrijd dateert er van medio januari vorig jaar, een bekerduel tegen het nietige Cremonese.

Voor hij neerstreek in de Italiaanse hoofdstad was de voormalige Rode Duivel (dertien caps) één seizoen titularis bij Olympiakos. Daarvoor droeg hij het shirt van Oostende, Anderlecht, Germinal Beerschot en La Louvière. Proto won in zijn carrière zes Belgische titels, twee Belgische bekers, zeven Belgische supercups, één Italiaanse supecup en één Italiaanse beker.