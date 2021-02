Over dit dossier

Europa wil tegen 2020 de uitstoot van CO2 met 55 procent verminderen. Om deze zeer ambitieuze doelstelling te halen, zullen ook België en Vlaanderen een zware extra inspanning moeten doen om de CO2-uitstoot van transport, woningen en landbouw drastisch te verlagen.

Hoe moet dit gebeuren? Moeten we daarvoor allemaal elektrisch gaan rijden, stoppen met vliegen of zelfs de wagen inleveren? Krijgen we al die huizen geïsoleerd, of moet er een massaal sloopprogramma komen voor oude woningen? Betekent dit het einde van de intensieve veeteelt? Hoeveel bomen moeten we daarvoor bij planten? Of kunnen nieuwe technologieën voor CO2-captatie en opslag onze uitstoot compenseren? En de ultieme vraag; hoe moet deze revolutie betaald worden?

In de reeks ‘2030 is nu’ onderzoekt De Standaard de haalbaarheid en de betaalbaarheid van het redden van het klimaat.