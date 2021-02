Michelle Obama maakt jeugdversie van bestseller ‘Mijn verhaal’

Het succesvolle boek ‘Mijn verhaal’ van voormalig first lady Michelle Obama komt uit in een versie voor kinderen vanaf tien jaar. Toch zal ze geen harde waarheden verbloemen voor haar jonge lezers, belooft ze.

‘Ik beloof jullie mijn verhaal te vertellen in al zijn morsige pracht’, maakt de voormalige presidentsvrouw haar jonge lezers duidelijk in het voorwoord van de nieuwe versie van ‘Mijn verhaal’, op maat van kinderen. ‘Ik hoop dat jullie door mijn verhaal te lezen, gaan nadenken over dat van jullie. Dat is het mooiste geschenk ooit.’

• Sterke memoires van een bijzondere first lady

Door haar memoires ook op kindermaat uit te brengen volgt Obama in de voetstappen van de jonge activiste Malala Yousafzai en de succesvolle zwarte balletdanseres Misty Copeland. Ze breidt zo ook een vervolg aan het succesverhaal van het boek, dat dateert van november 2018. Wereldwijd zijn er al meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht, mede dankzij de aandacht van populair Amerikaans talkshowhost Oprah Winfrey. Netflix bracht in mei vorig jaar de gelijknamige documentaire uit, waarin Obama zich laat volgen tijdens haar boektournee.