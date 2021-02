Het Hongkongse onderwijscurriculum wordt drastisch aangepast waardoor het meer pro-China wordt. Binnenkort zullen kinderen onder meer via een video leren over de controversiële veiligheidswet die vorig jaar werd ingevoerd.

In Hongkong wordt het onderwijscurriculum ingrijpend aangepast met een speciale focus op de nationale veiligheid. In een rondzendbrief die donderdag naar de scholen werd gestuurd, staat te lezen dat ‘er geen ruimte voor debat of compromissen is wanneer het gaat om de nationale veiligheid’. De regels gelden niet voor internationale scholen, maar er wordt wel verwacht dat de leerlingen van die scholen ‘een correct en objectief inzicht verwerven’ over de nationale veiligheidswet die Peking vorig jaar invoerde in Hongkong.

Uit de rondzendbrief blijkt dat Hongkongse scholen niet meer zullen mogen deelnemen aan politieke activiteiten, ze hun leerkrachten en leesmateriaal meer zullen moeten controleren en dat alle anti-China boeken of flyers weggegooid moeten worden. Indien noodzakelijk, moeten scholen aangifte doen bij de autoriteiten. In de appendix van het document staat ook een voorbeeldbrief die scholen kunnen uitsturen wanneer een organisatie oproept tot een betoging.

Er was in Hongkong al langer de vrees dat het onderwijs aangepast zou worden naar een meer pro-China curriculum. De oorzaak van de grootschalige protesten tegen een uitleveringswet in 2019 wordt door pro-China politici bij het onderwijs gelegd.

In 2012 werd er al eens geprobeerd om het onderwijscurriculum aan te passen. Toen kwamen er honderdduizenden scholieren op straat om dat met succes tegen de houden. Maar toen was de controversiële nationale veiligheidswet nog niet ingevoerd. Die maakt betogen moeilijker voor pro-democratische Hongkonger: slecht enkele uren na het ingaan van de wet werden er al 370 Hongkongers gearresteerd.

Chinese identiteit

Het lesmateriaal wordt nu aangepast voor de kleuterscholen, de lagere scholen en de middelbare scholen. ‘In de kleuterscholen kunnen leerlingen (...) genegenheid ontwikkelen voor de Chinese gebruiken door middel van verhalen, toneelstukjes, tekenen, zingen, dansen en andere activiteiten, evenals (prenten)boeken over de Chinese geschiedenis, de Chinese cultuur en de morele opvoeding lezen. Hierdoor zal de Chinese identiteit van de leerlingen geleidelijk aan opgebouwd worden’, staan onder meer in de brief te lezen. Op deze manier wordt een ‘fundament voor onderwijs rond de nationale veiligheid gelegd’.

Vanaf zes jaar zullen kinderen dan via een animatiefilmpje effectief leren over de nationale veiligheidswet die sinds vorig jaar geldt. De video toont ook een kaart van China, inclusief het autonome eiland Taiwan en de negen streepjeslijn rond de betwiste Zuid-Chinese Zee, en stelt dat Hongkong ‘een onvervreemdbaar deel van ons land’ is.

50 jaar autonomie

Het Verenigd Koninkrijk bestuurde Hongkong voor meer dan 150 jaar tot het gebied in 1997 aan China werd overgedragen. In de Sino-British Joint Declaration beloofde Peking toen tot minstens 50 jaar na de overdracht van de voormalige Britse kolonie niet te tornen aan de hoge mate van autonomie van Hongkong. Die belofte werd ook opgenomen in de Hongkongse grondwet. China begon het politieke leven in Hongkong echter meer en meer de controleren en Londen noemde de veiligheidswet openlijk in strijd met de afspraken die beide hadden gemaakt over Hongkong.

Daarom heeft de Britse regering het daarom onlangs gemakkelijker gemaakt voor Hongkongers om te leven en te werken in het VK. Intussen blijven de Hongkongse regering en China de veiligheidswet verdedigen.