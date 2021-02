H&M sluit twee van de drie winkels op de Meir

De Zweedse kledingketen H&M snoeit in het aantal winkels op de Meir in Antwerpen. Enkel de flagshipstore tegenover de Stadsfeestzaal wordt behouden. Ook in Gent wordt een winkel gesloten.

De winkel in de Leysstraat, aan het begin van de Meir, en de vestiging naast Primark, op het einde van de Meir, sluiten later dit jaar of begin 2022 de deuren, zo heeft vakbond ACV Puls vernomen. De twee winkels zijn beiden ruim 2.000 m² groot en hebben samen in totaal een zestigtal vaste personeelsleden.

Als verklaring voor de sluiting verwijst de directie naar de dalende verkoop, maar ook naar de hoge huurprijzen, zegt vakbondssecretaris Jörgen Meulders van ACV Puls aan Belga. Hij heeft geen weet of er al andere huurders voor de panden zijn gevonden.

De vakbond hoopt ontslagen te vermijden door overplaatsingen of door een regeling voor vrijwillig vertrek. Meulders: ‘Er werd begin dit jaar bij H&M al een cao afgesloten over winkelsluitingen. We verwachten dan ook dat er heel wat banen gered zullen kunnen worden, onder meer door overplaatsing.’ Een herstel van de consumptie na de lockdown en meer klanten in de flagshipstore zouden hierbij kunnen helpen, klinkt het. Het moederbedrijf heeft met Weekday en Monki nog andere winkels op de Meir.

Naast de sluiting van twee winkels op de Meir, gaat H&M ook nog zijn winkel in Gent Zuid shoppingcenter sluiten, aldus Meulders. Er worden ook een viertal winkels ‘opgefrist’ om de winkelervaring te verbeteren, zo raakte eerder al bekend.

De kledingketen maakte eind vorig kaar al de intentie bekend om het aantal winkels drastisch te verminderen. Dit jaar zouden dat er wereldwijd zo’n 205 zijn, ofwel vijf procent van het totale winkelpark, dat in twee decennia aangroeide van 600 naar 5.000 vestigingen. H&M zal vooral winkels sluiten die verlies maken, en waarvan het huurcontract ten einde is.

In België heeft de keten vandaag 93 winkels. Er werken in ons land en Luxemburg meer dan 2.400 mensen voor de keten.