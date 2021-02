Red Lions winnen eerste duel in Spanje

De Belgische hockeymannen hebben vrijdag het eerste van twee duels in en tegen Spanje gewonnen. De Red Lions, nummer 1 van de wereld, haalden het in Valencia met 2-3 van de nummer 9 op de ranking.

Na een onderbreking van drie maanden bleken de mannen van coach Shane McLeod meteen op scherp te staan. Na een dominante openingsfase tekende Sebastien Dockier in de zevende minuut voor de 1-0, overigens in zijn 200e interland. Kort voor het einde van het eerste kwart verdubbelde aanvoerder Thomas Briels de voorsprong, maar vrijwel meteen lukte David Alegre de aansluitingstreffer.

In het tweede kwart werd niet gescoord zodat de Lions met een kleine voorsprong de rust ingingen.

Na de pauze kwamen de Spanjaarden op gelijke hoogte. Op minder dan twee minuten van het einde van het derde kwart scoorde Xavi Lleonart de 2-2.

In het laatste kwartier gingen de Red Lions op zoek naar de zege. Na vijf minuten vond Sebastien Dockier voor de tweede keer in de wedstrijd een gaatje in de Spaanse defensie, en zette de wereldkampioenen zo opnieuw op voorsprong. Het bleek meteen ook de eindstand.

Voor België was het de achtste zege in twaalf wedstrijden (drie draws, een nederlaag). Ze verstevigen hun koppositie in het klassement. Spanje leed een zesde nederlaag in negen wedstrijden. Morgen/zaterdag spelen beide landen opnieuw tegen elkaar in Valencia. België sluit het toernooi eind mei af met thuiswedstrijden tegen Argentinië (2) en Nederland.