Vanaf 15 februari hotelquarantaine in VK voor reizigers uit hoogrisciolanden

In het Verenigd Koninkrijk moeten inkomende reizigers uit hoogrisciolanden vanaf 15 februari verplicht in quarantaine in een daarvoor voorzien hotel. Dat heeft de Britse overheid bekendgemaakt.

Eind januari kondigde de regering de nieuwe maatregel al aan en nu is ook duidelijk dat die vanaf 15 februari zal gelden. De startdatum komt er nadat de Britse regering vanuit de hotelsector kritiek had gekregen dat ze niet bij de uitrol van de maatregel betrokken werden. Ook de oppositie, die de maatregel niet ver genoeg vindt gaan, verweet de regering ‘niet eens instaat te zijn halfbakken plannen uit te voeren’.

In plaats van een algemene hotelquarantaineregel, geldt de maatregel enkel voor reizigers uit 33 hoogrisicolanden. Mensen die uit andere landen terugkomen moet zich ook isoleren, maar mogen dat in hun eigen woning doen.

33 risicolanden

De lijst met hoogrisicolanden omvat een groot deel van Zuid-Amerika, zuidelijk Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en, als enige Europees land, Portugal. Met de maatregel hoopt de Britse overheid vooral de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse variant zo veel mogelijk buiten te houden. Volgens Britse media staat Portugal op de lijst omwille van zijn contacten met Brazilië, en niet dus niet noodzakelijk doordat de coronacijfers er zo hoog zijn.

Landen zoals de Verenigde Staten, Tsjechië en Spanje, waar het aantal besmettingen per miljoen de afgelopen twee weken hoger lag dan in het Verenigd Koninkrijk, staan niet op de lijst.

De reizigers die volgens de nieuwe regeling in een hotel in quarantaine moeten, zullen zelf instaan voor die kosten. Hoeveel dat zal zijn, is nog niet duidelijk maar eerder schatte The Independent dat de twee weken zullen neerkomen op zo’n 1.500 pond, of bijna 1.700 euro.

Het VK is het eerste land in Europa om een hotelquarantainemaatregel in te voeren. In onder meer Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Hongkong en China moeten reizigers die er geen vaste woonplaats of - voor sommige landen - familie met een vaste woonplaats hebben, verplicht in quarantaine in een hotel dat door de overheid wordt aangewezen.