Huiszoekingen in het Waals parlement in verband met zaak-Nethys

In het kader van het onderzoek naar de zaak-Nethys hebben huiszoekingen plaatsgevonden in het Waals parlement in Namen. Dat melden Belga en RTBF. Het zou te maken hebben met het onderzoek naar de Luikse intercommunale Nethys.

Het onderzoek naar de zaak-Nethys, ook wel de Publifin-affaire genoemd, is volop aan de gang. Het is vrijwel zeker dat de huiszoeking in het Waals parlement hiermee te maken heeft. Daar zetelt Claude Marcourt, voorzitter van het Waals parlement en voorheen deel van het machtige PS-vijftal dat de lakens uitdeelde in Luik. Volgens de Franstalige media willen de onderzoekers weten welke rol hij heeft gespeeld in de rijkelijke vergoedingen die de voormalige bestuurders van Nethys zichzelf hebben uitgekeerd.

In 2018, een jaar nadat de Publifin-affaire de Waalse politiek op zijn grondvesten deed daveren, bleek dat de bestuurders van het nauw verwante Nethys zichzelf royale ‘retentievergoedingen’ uitkeerden. Daarmee omzeilden ze het loonplafond van 245.000 euro dat toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) invoerde, precies om het soort excessen dat bij Publifin plaatsvonden te voorkomen. Voormalig burgemeester van Ans en Nethys-ceo Stéphane Moreau bleek de spin in het web. Toen de Waalse regering lucht kreeg van de constructies werd hij samen met zijn entourage buitengewerkt in de bedrijven. De zaak werd doorverwezen naar het gerecht.

Moreau zit sinds vorige week in de cel op verdenking van misbruik van vennootschapsgoederen en verduistering. Hij werd samen met Pol Heyse, een andere voormalige bestuurder, aangehouden. Ook Mithra-ceo François Fornieri en ex-Nethysvoorzitter Pierre Meyers werden aangehouden, maar zij kwamen twee dagen later na verhoor vrij onder voorwaarden. Ook Heyse mocht de cel onder voorwaarden verlaten. Moreau werd ondertussen overgeplaatst naar de gevangenis van Marche-en-Famenne. Het parket ging in beroep tegen een vrijlating onder voorwaarden.