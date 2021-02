Komende dagen code geel in Benelux: ‘Alles wat uit de lucht valt, kan snel aanvriezen’

Hoe noordelijker we gaan, hoe meer sneeuw er zal vallen komend weekend en begin volgende week. Ook in Vlaanderen moeten we opletten voor ijzel, waarschuwt Nicolas Roose, weerman bij Noodweer Benelux.

Noodweer Benelux heeft voor ons land code geel uitgeroepen. Het verwacht dat de temperatuur zaterdag een duik zal nemen en ook laag zal blijven.

‘Het noorden van Antwerpen kan nog wat sneeuw meekrijgen, maar in de rest van het land gaat het voornamelijk om regen of smeltende sneeuw’, zegt analist Nicolas Roose. Toch is het ook hier uitkijken voor wie de weg op moet. ‘Gezien de zeer lage temperaturen kan alles wat uit de lucht valt, snel aanvriezen en dan krijg je ijzel. Ook voor strooidiensten zal het moeilijk worden om de wegen vrij te houden.’

In Nederland kunnen ze zich verwachten aan taferelen zoals in 1987, toen een heuse winterprik over het land woedde. ‘De weerkaarten lijken heel erg op die van toen. Met hevige sneeuw en daarbij ook hevige wind, waardoor blizzards ontstaan. En niet alleen dit weekend, het koude weer zal zich nog doorzetten naar volgende week. Het kwik komt amper boven nul.’

Ook bij ons zou er volgens een aantal weermodellen volgende week een koudegolf zijn.