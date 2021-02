Rechterhand van Aung San Suu Kyi opgepakt in Myanmar

Ook de rechterhand van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi is vrijdag opgepakt in Myanmar. De 79-jarige Win Htein werd rond middernacht gearresteerd in het huis van zijn dochter, aldus een woordvoerder van zijn partij, de Nationale Liga voor Democratie.

Vlak voor haar arrestatie had Suu Kyi de inwoners van Myanmar gevraagd om zich ‘ten volle en met overtuiging te verzetten.’ Een woordvoerder nuanceerde later dat ze opriep tot geweldloos verzet. Haar rechterhand Win Htein, die rond middernacht werd opgepakt in het huis van zijn dochter, deed een gelijkaardige oproep vlak voor de politie hem meenam. Hij zei dat ‘iedereen in het land zich zoveel mogelijk moet verzetten tegen de acties waarmee ze proberen onze regering te vernietigen’.

Het protest tegen de militaire coup is zijn derde nacht in gegaan. In Yangon, de grootste stad in Myanmar, werd opnieuw op luidruchtige wijze betoogd. Mensen sloegen op potten en pannen en automobilisten gebruikten hun claxons om herrie te maken. De afgelopen dagen reageerde het volk ook met consumentenboycots.

Militaire coup

Het leger arresteerde maandag Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi en greep daarmee de macht in het land. Volgens de organisatie Assistance Association for Political Prisoners zouden er inmiddels 130 bureaucraten en wetgevers zijn vastgezet sinds de staatsgreep. De militaire machtshebbers hebben inmiddels Facebook afgesloten, een tactiek die Aung San Suu Kyi zelf toepaste in de provincie Rakhine, waar de vervolgde Rohingya wonen. Facebook is in Myanmar, naast staatsmedia, vaak de enige andere bron van nieuws en dus essentieel voor verzet.