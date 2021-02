Toekomstige arts-specialisten dreigen af te haken

Bijna twee op de tien toekomstige arts-specialisten overweegt zijn opleiding stop te zetten. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder. Volgens Vaso, de vereniging die in Vlaanderen arts-specialisten in opleiding verenigt, legt de coronacrisis de pijnpunten bloot van de opleiding.

Uit de bevraging bij 1.000 specialisten in spe blijkt ook dat ruim twee derde een negatieve impact ervaart van de opleiding op het privéleven. Meer dan de helft geeft aan het mentaal moeilijker te hebben.

‘Dat mensen zo zijn gaan twijfelen van hun opleiding, daar zijn we van verschoten’, zegt Vaso-voorzitter Jonas Brouwers. Volgens hem spelen de specialisten in opleiding een belangrijke rol in de crisis - a la guerre comme à la guerre - maar is het nu tijd om de evaluatie te maken. ‘De toegenomen druk heeft het povere opleidingsklimaat in de Belgische ziekenhuizen in de verf gezet.’

Vaso hoopt dan ook dat de crisis leidt voor een hervorming. De resultaten van de enquête worden vandaag toegelicht in de federale bijzondere commissie belast met de evaluatie van de aanpak van de coronapandemie. De vereniging haalt drie concrete punten aan.

‘Enkel in ons land zijn de opleider en de werkgever nog dezelfde. Die dubbelrol zorgt voor conflictueuze situaties en moet uit elkaar worden getrokken. Er is financiële onzekerheid, een minimumvergoeding ontbreekt en tweede derde van de ziekenhuizen vergoedt geen extra wachtdiensten, en het sociale statuut moet beter. Nu doen we niet aan pensioenopbouw en hebben we geen recht op tijdelijke werkloosheid ’