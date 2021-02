Vlieghe: ‘Illusie om te denken dat het voorbij is: je kan niet onderhandelen met een virus’

Met het overlegcomité in het vooruitzicht vandaag, doet infectiologe aan het UZ Antwerpen Erika Vlieghe een pleidooi om voorzichtig te blijven. ‘We hebben de derde golf in ons hand en kunnen die vermijden’, zei ze vrijdagochtend op Radio 1. Ze wees er op dat de besmettingen in verschillende provincies sterk stijgen en dat dat zich later kan doen voelen in de ziekenhuisopnames en sterftecijfers.

Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames ten gevolge van covid-19 blijft verder dalen en dus klinkt de roep om versoepelingen luider. Vandaag komt het overlegcomité samen om onder meer te beslissen of de kappers opnieuw open kunnen, iets dat de expertenadviesraad Gems, waarvan Vlieghe voorzitter is, afraadt.

Het aantal besmettingen stijgt immers wel verder. ‘We zijn bezorgd dat je door het openen van een aantal contactenberoepen, meer contacten opent tussen mensen’, legde Vlieghe uit. Ook vreest de Gems dat het zal zorgen voor een stroom aan vragen om andere dingen opnieuw mogelijk te maken. ‘In onze ogen is het systeem daarvoor nog veel te fragiel.’

‘Het is geweten dat er tussen coronagevallen en hospitalisaties een zekere tijd zit en de ziekenhuisopnames dalen ook niet drastisch’, zei ze.

Op sommige plaatsen in ons land stijgt het aantal besmettingen bovendien sneller dan op andere plaatsen. ‘In Waals-Brabant stijgt het aantal nieuwe besmettingen bijvoorbeeld met 41 procent, in Luxemburg met 30 procent, in Namen met 24 procent. Dat is niet niets. Daar is iets aan het gebeuren.’ Vlieghe riep op om in die provincies te kijken waar die besmettingen plaatsvinden.

‘België mag trots zijn’

‘Er zijn geen magische formules behalve de regels te volgen die we hebben. Die regels hebben ons hier op dit plateau gebracht. Het is nog een hoog plateau, maar we komen van veel hoger’, aldus Vlieghe.

‘We hebben de derde golf in onze hand. Het is niet onvermijdelijk, integendeel. We zijn met iedereen op dit plateau geraakt dankzij een steng beleid dat ook verder ging tijdens de kerst- en feestdagen. Daar mogen we trots op zijn als land. We hebben iets gedaan wat de meeste landen rondom ons niet hebben gedaan. Laten we vooral op die voorzichtige manier verder gaan. Het is een illusie om te denken dat het voorbij is en dat je kan beslissen wanneer het voorbij is. Je kan niet onderhandelen met een virus.’

Vaccinaties

Voor Vlieghe is het nog te vroeg is om enkel te rekenen op de vaccinatiecampagne voor het tegenhouden van een derde golf. ‘Natuurlijk is elke persoon die gevaccineerd is een win, maar dat zijn nog geen gigantische aantallen.’ Tussen nu en het moment dat het grootste deel van de kwetsbaren in onze maatschappij gevaccineerd zijn, kan er nog veel gebeuren, klonk het. ‘Daar moeten we heel voorzichtig mee om gaan.’

In Wallonië en Brussel wil dertig percent van het zorgpersoneel zich niet laten vaccineren. Vlieghe hoopt dat dat tij nog gekeerd kan worden. ‘Dat kan anders de plannen om de maatschappij opnieuw naar de normaliteit te brengen in de war brengen.’ Volgens haar kan het helpen informatie te blijven verspreiden en te herhalen. Ook moet de informatie komen van iemand die de mensen vertrouwen.

