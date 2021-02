Dit worden de eerste tegenstanders van Goffin en Coppejans op de Australian Open

David Goffin (ATP 14) neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen thuisspeler Alexey Popyrin (ATP 114). Kimmer Coppejans (ATP 178) komt de baan op tegen de Tsjech Jiri Vesely (ATP 69).

Het wordt het eerste duel tussen de 30-jarige Goffin en de 21-jarige Popyrin, die een wildcard kreeg. Bij winst staat de Luikenaar in de tweede ronde tegenover de Deen Mikael Torpegaard (ATP 193) of de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 91).

Het beste resultaat van Goffin in Melbourne is een kwartfinale, in 2017.

De 26-jarige Coppejans, die zich via de kwalificaties plaatste voor de hoofdtabel, speelde al een keer tegen de 27-jarige Vesely. Op een Challenger in Duitsland in 2018 was de Tsjech toen de betere. De winnaar van de match botst in de tweede ronde op de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 16) of de Japanner Kei Nishikori (ATP 41).

Voor de Oostendenaar is het zijn eerste Australian Open.